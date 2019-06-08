Тарасова: Уно сделал единственно правильный выбор, перейдя к Тутберидзе

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала переход серебряного призёра Олимпийских игр — 2018 японского фигуриста Сомы Уно в команду Этери Тутберидзе. По её словам, спортсмен сделал правильный выбор.
«Думаю, уход от Хигути и Ямады был непростым решением. И если он его принял, то, на мой взгляд, сделал единственно правильный выбор, что пошёл к Тутберидзе и её команде, потому что Тутберидзе — выдающийся тренер, у неё сильные помощники.
Они все вместе очень помогут ему стать увереннее и техничнее. Он и так выдающийся фигурист, но в группе Тутберидзе даже девушек учат четверные докручивать.
Очень рада и за Этери Георгиевну, и за него. Всегда очень интересно работать с японцами. Я много лет работала с японцами. Думаю, для ее группы появление такого человека будет очень интересным», — приводит слова Тарасовой ТАСС.
Ранее российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщила, что японский фигурист Сома Уно будет участвовать в летних сборах её группы в Новогорске.
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