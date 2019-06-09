Саратовская «Дельта» не смогла завоевать бронзу КЕЧ по пляжному футболу

Саратовский клуб «Дельта» со счётом 6:7 уступил испанкой команде «Леванте» в матче за третье место Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу. Турнир, проходивший в Назаре (Португалия), завершится сегодня, 9 июня.



В матче с испанцами у россиян хет-трик оформил Тангер Насименто, дубль на счету Анатолия Перемитина, один мяч в ворота соперников с пенальти отправил Нелито Оливейра Да Сильва.



Ранее московский «Локомотив» обыграл столичный «Спартак» — 4:2 и занял пятое место на турнире.



Московский ЦСКА занял 13-е место. «Армейцы» выиграли у французского клуба «Гранд-Мот» со счётом 7:5.



В финале Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу сыграют польский клуб «Лодзь» и португальская «Брага».

«Локомотив» обыграл «Спартак» и занял пятое место в КЕЧ по пляжному футболу