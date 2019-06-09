«Локомотив» обыграл «Спартак» и занял пятое место в КЕЧ по пляжному футболу
Московский «Локомотив» со счётом 4:2 обыграл столичный «Спартак» в матче за пятое место Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу, который проходит в Назаре (Португалия).
У железнодорожников голами отметились Озу Морейра, Остап Федоров, Борис Никоноров и Льоренц Леон Гомес. У «красно-белых» мячи забили Федор Земсков и Джозеф Джуниор Джентилин.
Ранее в Кубке европейских чемпионов московский ЦСКА занял 13-е место. «Армейцы» выиграли у французского клуба «Гранд-Мот» со счётом 7:5. Санкт-петербургский «Кристалл» стал девятым, разгромив киевский клуб «Артур Мьюзик» — 15:4.
Лучшей из российских команд на турнире стала саратовская «Дельта». В матче за третье место сегодня, 9 июня, она сыграет с испанским «Леванте».
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