«Локомотив» обыграл «Спартак» и занял пятое место в КЕЧ по пляжному футболу

Московский «Локомотив» со счётом 4:2 обыграл столичный «Спартак» в матче за пятое место Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу, который проходит в Назаре (Португалия).



У железнодорожников голами отметились Озу Морейра, Остап Федоров, Борис Никоноров и Льоренц Леон Гомес. У «красно-белых» мячи забили Федор Земсков и Джозеф Джуниор Джентилин.



Ранее в Кубке европейских чемпионов московский ЦСКА занял 13-е место. «Армейцы» выиграли у французского клуба «Гранд-Мот» со счётом 7:5. Санкт-петербургский «Кристалл» стал девятым, разгромив киевский клуб «Артур Мьюзик» — 15:4.



Лучшей из российских команд на турнире стала саратовская «Дельта». В матче за третье место сегодня, 9 июня, она сыграет с испанским «Леванте».



