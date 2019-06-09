Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене призвала руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики России (ВФЛА) добровольно уйти в отставку.

«За последние три с половиной года я раз двести слышала, что всё сделано и нас вот-вот восстановят. Но это лишь красивая обертка, которую нам пытаются навязать. Всем этим людям кажется, что спортсмены ничего не видят, не понимают и вообще их дело прыгать и молчать.

Они забыли, что без атлетов, существование любой спортивной организации или федерации, не имеет смысла. Они просто отмахиваются от нас, прикрывая друг друга. Мы можем сколько угодно заниматься самообманом, рассказывая о том, как наших легкоатлетов боится Запад, о миллионах пунктах «дорожной карты», которые были выполнены на бумаге. Но то, что мы сделали собственными руками с нашей легкой атлетикой за эти несколько лет, ни одна бумага не вытерпит. Надеюсь, у людей, причастных к этому нескончаемому позору, все-таки хватит мужества уйти. Самим.

И не думайте, что я говорю только о руководстве, речь и о действующих тренерах, которые всё ещё уверены, что без допинга невозможно побеждать. Им давно пора на покой. Новое поколение наших легкоатлетов должно вырасти с иной философией, а её любому спортсмену закладывает именно тренер. Разговоры о том, что на допинге сидит весь мир, неуместны. Не надо спасать весь мир, необходимо спасти то, что осталось от российской лёгкой атлетики», — написала Ласицкене в «Инстаграме».