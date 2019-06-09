Португальская «Брага» выиграла Кубок европейских чемпионов по пляжному футболу

Португальская «Брага» разгромила польский клуб «Лодзь» со счётом 6:0 и выиграла финал Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу. Турнир, проходивший в Назаре (Португалия), завершится сегодня, 9 июня.

У хозяев по одному мячу забили Бокинья, Джордан, Фелипе Да Сильва, Бернардо Ботельо. Дублем в составе португальцев отметился Бернардо Мартинс.

Ранее саратовский клуб «Дельта» со счётом 6:7 уступил испанкой команде «Леванте» в матче за третье место Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу.

Московский «Локомотив» обыграл столичный «Спартак» — 4:2 и занял пятое место на турнире.

Ещё один российский клуб — ЦСКА занял 13-е место. «Армейцы» выиграли у французского клуба «Гранд-Мот» со счётом 7:5.