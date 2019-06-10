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Лыжник Ретивых: у Гараничева всё супер

Лыжник Ретивых: у Гараничева всё супер
Другие / Биатлон 0

Двукратный призёр чемпионата мира 2019 года российский лыжник Глеб Ретивых сообщил, что в Чайковском провёл тренировку с биатлонистами сборной России.

«Провели с парнями тренировку. У ребят все в норме, заряженные на новый сезон. У Евгения Гараничева все супер», – написал Ретивых в «инстаграме».

Вместе с Ретивых поработали Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Матвей Елисеев и Дмитрий Малышко.

Первый сбор биатлонисты провели в Белокурихе (Алтайский край). На нём отсутствовали Антон Бабиков, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Александр Логинов. Женская сборная России по биатлону после Белокурихи будет тренироваться в Ижевске.

Первый этап Кубка мира следующего сезона пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 30 ноября по 8 декабря.

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