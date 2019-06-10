Лыжник Ретивых: у Гараничева всё супер

Двукратный призёр чемпионата мира 2019 года российский лыжник Глеб Ретивых сообщил, что в Чайковском провёл тренировку с биатлонистами сборной России.

«Провели с парнями тренировку. У ребят все в норме, заряженные на новый сезон. У Евгения Гараничева все супер», – написал Ретивых в «инстаграме».

Вместе с Ретивых поработали Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Матвей Елисеев и Дмитрий Малышко.



Первый сбор биатлонисты провели в Белокурихе (Алтайский край). На нём отсутствовали Антон Бабиков, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Александр Логинов. Женская сборная России по биатлону после Белокурихи будет тренироваться в Ижевске.

Первый этап Кубка мира следующего сезона пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 30 ноября по 8 декабря.