Цветков — о Губерниеве: его не исправить

Чемпион мира 2017 года Максим Цветков отреагировал на ремарку комментатора Дмитрия Губерниева по поводу его непопадания в состав сборной России по биатлону на централизованную подготовку к сезону. Губерниев назвал Цветкова слабаком.
«Давайте оставлю без комментариев. С Дмитрием пытался разговаривать, выходит всегда одно и то же. Его не исправить. У него работа, он создаёт шоу, окей. Я для себя выводы сделал, на этом ограничусь», — цитирует Цветкова «Спорт-экспресс».
Максим также рассказал об отношении к призыву ограничить использование спортсменами социальных сетей.
«Соцсети – ответственность спортсменов. Как он решит, так и должно быть. Если что-то будет идти сверху, это создаст для него больше негатива, чем позитива. Кому-то нравится ими пользоваться, приносит удовольствие – почему вы должны это ограничивать? Полезно ли это – уже второй вопрос, но тут уже спортсмен сам должен включить голову и решить», — сказал биатлонист.
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