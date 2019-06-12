Слепов — о системе ADAMS: это как тамагочи. Не покормишь — придут проблемы

Трёхкратный чемпион Европы российский биатлонист Алексей Слепов рассказал о сложностях с ведением страницы в системе антидопингового контроля — ADAMS.
«Во-первых, это как тамагочи – если не покормишь, то придут проблемы. Российские спортсмены вышли из такого возраста, когда нужно часто кормить кого-то.
Я получал два флажка. Ёкало ли сердце? Я этому спокойно относился", — сказал Слепов в интервью каналу «Спорт-экспресса» в YouTube.
Алексей также ответил на вопрос, нужно ли ограничивать спортсменов в ведении соцсетей.
«Я считаю, каждому нужно понять, что соцсети очень много времени отнимают. Если перевести в метрическую систему, то человек 8 часов тратит на сон, 2 часа — на еду, 5 — на тренировки и, допустим, 5 часов на соцсети – это никуда не вяжется. Как отреагирую, если СБР пропишет ограничения в контракте? Я соглашусь. А кто-то будет протестовать», – сказал Слепов.
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