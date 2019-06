Брейк-дансер Миникаев представит Россию на турнире Last Chance Cypher в Мумбаи

Российский брейк-дансер Назип Миникаев, носящий прозвище Zip Rock, будет представлять страну на турнире Last Chance Cypher, проходящем в Мумбаи (Индия).



Соревнования являются отборочными на финальный этап чемпионата мира по брейкингу Red Bull BC One. Чтобы туда отобраться, необходимо попасть в 16 лучших би-боев по итогам Last Chance Cypher. Сделать это россиянину будет крайне непросто, поскольку за заветные путёвки на мировое первенство приедут побороться 20 000 человек. Продолжительность соревнований составит три дня.



Уроженец Татарстана Назип Миникаев является победителем Red Bull BC One Cypher. Чемпионат мира по брейкингу Red Bull BC One World Finals состоится в Мумбаи в ноябре 2019 года.