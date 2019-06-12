В Казани пройдёт этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race

С 15 по 16 июня Казань уже в третий раз подряд примет этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race. Российский этап станет вторым стартом этого года. Помимо гонки в классе Master, в столице Татарстана впервые в сезоне пройдут сразу две гонки в классе Challenger.

Фото: Kirby Chambliss

К подготовке к казанскому этапу команды — участницы чемпионата мира по авиагонкам приступили сразу после окончания первой гонки сезона в Абу-Даби (ОАЭ). Многие успели за это время модифицировать свои гоночные самолеты, а тактики команд досконально изучили трассу, на которой в 2017 году из-за порывистого ветра было сбито более 60 пилонов, а в прошлом сезоне тройку лидеров разделило всего 0,181 сек.



Гоночная серия Red Bull Air Race — это официальный чемпионат мира, признанный Международной авиационной федерацией. Всего в обоих классах Red Bull Air Race в этом сезоне летают 26 пилотов, представляющих 17 стран мира.