Российские шахматистки Лагно и Горячкина сыграли вничью на турнире претенденток

Россиянка Екатерина Лагно сыграла вничью белыми фигурами во встрече со своей соотечественницей Александрой Горячкиной в 10-м туре турнира претенденток на право сыграть в матче за звание чемпионки мира по версии Международной шахматной федерации (ФИДЕ).



Этот результат позволил Горячкиной сохранить первую строчку в турнирной таблице, у россиянки 7,5 баллов. Лагно располагается следом, однако отстаёт уже на 2 балла от своей соотечественницы. Сёстры Музычук из Украины делят третью строчку, обе набрали по 5 баллов по итогам 10 туров.



Шахматистки сыграют между собой по два раза. В случае равенства очков будет назначен тай-брейк. Победительница турнира претенденток получит € 50 тыс. и поспорит за звание лучшей шахматистки планеты с действующей чемпионкой мира Цзюй Вэньцзюнь из Китая.