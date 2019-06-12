Ефимова одержала две победы на этапе серии «Маре Нострум» во Франции

Российская пловчиха Юлия Ефимова заняла первое место в заплывах на дистанциях 50 и 200 метров брассом на втором этапе серии «Маре Нострум» во французском Кане-ан-Руссийон.



Россиянка проплыла 50 метров за 30,60 секунды. Следом финишировала представительница Бразилии Женнифер Консейсан, её отставание от Ефимовой составило всего 0,4 секунды. Третье место заняла представительница Швеции Софи Ханссон (31,13).



На дистанции 200 метров Ефимова показала результат 2.23,41, более чем на секунду превзойдя время финишировавшей второй Киры Смит из Канады (2.24,92). Бронза досталась испанке Джессике Валь (2.25,54).



Другие российские спортсмены также добрались до пьедестала на втором этапе серии «Маре Нострум». На дистанции 400 метров вольным стилем бронзу завоевала Анна Егорова (4.09,53). Арина Суркова стала третьей на дистанции 50 метров баттерфляем (26,17), В этой же дисциплине у мужчин бронза досталась Андрею Жилкину (23,43), который завоевал также серебро на стометровке вольным стилем (49,44).