Медведева, Загитова и Туктамышева побывали на кулинарном шоу в Японии

Российские фигуристки Евгения Медведева, Алина Загитова и Елизавета Туктамышева стали гостями японской кулинарной программы. Спортсменки принимают участие в шоу Fantasy on Ice, в рамках которого и состоялось это мероприятие.



Сама программа выйдет 15 июня. Однако в «инстаграме» team.orser был выпущен короткий анонс мероприятия, включающий несколько кадров со съёмок шоу. Помимо россиянок во фрагменте можно увидеть двукратного олимпийского чемпиона японца Юдзуру Ханю.

Загитова в сезоне-2018/19 стала чемпионкой мира, Медведева – бронзовым призёром. На командном чемпионате мира Туктамышева в составе сборной России заняла третье место. Произвольную программу российская фигуристка выиграла. Оба главных старта сезона проходили в Японии.