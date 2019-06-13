Медведева, Загитова и Туктамышева побывали на кулинарном шоу в Японии
Российские фигуристки Евгения Медведева, Алина Загитова и Елизавета Туктамышева стали гостями японской кулинарной программы. Спортсменки принимают участие в шоу Fantasy on Ice, в рамках которого и состоялось это мероприятие.
Сама программа выйдет 15 июня. Однако в «инстаграме» team.orser был выпущен короткий анонс мероприятия, включающий несколько кадров со съёмок шоу. Помимо россиянок во фрагменте можно увидеть двукратного олимпийского чемпиона японца Юдзуру Ханю.
Загитова в сезоне-2018/19 стала чемпионкой мира, Медведева – бронзовым призёром. На командном чемпионате мира Туктамышева в составе сборной России заняла третье место. Произвольную программу российская фигуристка выиграла. Оба главных старта сезона проходили в Японии.
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