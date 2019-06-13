Объявлен состав сборной России по гандболу на матч квалификации ЧЕ с Италией

Тренерский штаб мужской сборной России огласил состав на отборочную игру чемпионата Европы–2020 с командой Италии, сообщает официальный сайт ФГР. Встреча состоится в Бусто-Арсицио (Италия) сегодня, 13 июня.

Состав сборной России

Вратари: Виктор Киреев («Мотор», Украина), Олег Грамс («Дюнкерк», Франция).

Левые крайние: Тимур Дибиров («Вардар», Македония), Игорь Сорока («Мотор», Украина).

Левые полусредние: Сергей Марк Косоротов, Дмитрий Санталов (оба – «Чеховские медведи»), Сергей Горбок («Вардар», Македония), Александр Шкуринский (БГК им. Мешкова, Беларусь).

Разыгрывающий: Дмитрий Житников («Пик Сегед», Венгрия).

Линейные: Глеб Калараш («Вардар», Македония ), Сергей Горпишин («Эрланген», Германия), Максим Михалин (СКИФ).

Правые полусредние: Дмитрий Киселёв («Вардар», Македония), Александр Котов («Чеховские медведи»).

Правые крайние: Даниил Шишкарёв («Вардар», Македония), Дмитрий Ковалёв («Спартак»).



Сборная России занимает второе место в отборочной группе, в активе команды Эдуарда Кокшарова 5 очков. Сборная Италии — третья (4 очка). Победа обеспечит сборной России путёвку на чемпионат Европы–2020.