Объявлен состав сборной России по гандболу на матч квалификации ЧЕ с Италией

Тренерский штаб мужской сборной России огласил состав на отборочную игру чемпионата Европы–2020 с командой Италии, сообщает официальный сайт ФГР. Встреча состоится в Бусто-Арсицио (Италия) сегодня, 13 июня.
Состав сборной России
Вратари: Виктор Киреев («Мотор», Украина), Олег Грамс («Дюнкерк», Франция).
Левые крайние: Тимур Дибиров («Вардар», Македония), Игорь Сорока («Мотор», Украина).
Левые полусредние: Сергей Марк Косоротов, Дмитрий Санталов (оба – «Чеховские медведи»), Сергей Горбок («Вардар», Македония), Александр Шкуринский (БГК им. Мешкова, Беларусь).
Разыгрывающий: Дмитрий Житников («Пик Сегед», Венгрия).
Линейные: Глеб Калараш («Вардар», Македония ), Сергей Горпишин («Эрланген», Германия), Максим Михалин (СКИФ).
Правые полусредние: Дмитрий Киселёв («Вардар», Македония), Александр Котов («Чеховские медведи»).
Правые крайние: Даниил Шишкарёв («Вардар», Македония), Дмитрий Ковалёв («Спартак»).
Сборная России занимает второе место в отборочной группе, в активе команды Эдуарда Кокшарова 5 очков. Сборная Италии — третья (4 очка). Победа обеспечит сборной России путёвку на чемпионат Европы–2020.
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