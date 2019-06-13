Спонсор Гараничева объяснил, почему Евгений не подписал контракт с СБР

Чемпион мира по биатлону среди мастеров Сергей Мишкин, являющийся спонсором биатлониста Евгения Гараничева, рассказал, почему спортсмен не подписал договор с Союзом биатлонистов России.
«Я хочу сказать, что это настолько надутый факт. Новость запущена только для того, чтобы была хоть какая-то новость. Евгений был у меня 3 дня назад. Как раз в этот день мне Бойцов писал, задавал вопрос: «Почему Гараничев не подписывает договор». Во-первых, ему этот договор не отправляли. Во-вторых, когда подписывали договор в Белокурихе, его там не было. И в-третьих, он официально никому не отказывал. Сейчас он в Чайковском совершенно спокойно его подпишет. Я ради интереса сам изучил этот договор. Так нет никаких противоречащих или ограничивающих условий в части формирования финансовых взаимоотношений со спонсорами. Обычный, стандартный договор, который, на мой взгляд, в любом случае должен быть. Прописаны некие условия сотрудничества с СБР, и всё.
Почему с Гараничевым часто происходят странные ситуации? Это лишь в этом году была такая череда: то он на старт опоздал, то лишний круг пробежал. Это просто его невнимательность. Биатлон требует не только физических, но и психических тренировок. Здесь минусы и недостатки Евгения поняты. Да, он такой — не всегда бывает сосредоточенным.
Самое интересно, что у нас с ним возникает синхронность. Если я, например, в спринте стреляю два, то он — тоже. Даже по ситуации в Америке. Он опоздал на старт, просидел в туалете, и у меня почему-то случилось то же через неделю на первенстве России в Ульяновске — опоздал на старт эстафеты, где бежал первый этап. Это было ненамеренно, неспециально. Думал, что старт будет позже. Евгений — парень хороший, добрый, но есть минусы, над которыми надо работать", — цитирует Мишкина сайт «Матч ТВ».
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