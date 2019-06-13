Клебо отказался пописывать контракт с федерацией лыжных видов спорта Норвегии

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо не может договориться с национальной федерацией лыжных видов спорта об условиях контракта на следующий сезон.
Переговоры продолжаются уже долгое время, и срок подписания соглашения истёк ещё 10 июня. В федерации лыжных видов спорта Норвегии не стали разглашать причины, по которым Клебо отказался подписывать предыдущие варианты договора. «У нас хороший и конструктивный диалог, но соглашение не подписано. Я не хочу больше ничего говорить об этом сейчас», – приводит слова менеджера сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспена Бьёрвига Langrenn.
Ранее сообщалось, что Йоханнес Клебо будет готовиться к следующему сезону вместе с двукратным олимпийским чемпионом, 13-кратным чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка мира по лыжным гонкам норвежцем Петтером Нортугом.
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