Норвежский барьерист Вархольм побил рекорд Европы, державшийся 24 года

Победитель чемпионата мира 2017 года в Лондоне (Великобритания) норвежец Карстен Вархольм одержал победу на домашнем этапе «Бриллиантовой лиги» в Осло в беге на 400 метров с барьерами, обновив рекорд Европы.
Спортсмен преодолел дистанцию за 47,33 секунды, что на 0,04 быстрее предыдущего лучшего достижения континента, установленного французским бегуном Стефаном Диагана в 1995 году. Второе место занял ирландец Томас Барр, отставший от победителя более чем на полторы секунды (49.11). Тройку призёров замкнул представитель Британских Виргинских Островов Кайрон Макмастер (49,12). Для серебряного и бронзового призёров этот результат оказался лучшим в сезоне.
Мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами принадлежит американцу Кевину Янгу — 46,78. Он был установлен в 1992 году.
- 13 июня 2019
-
23:47
-
22:42
-
22:38
-
22:22
-
21:45
-
21:21
-
20:44
-
19:52
-
19:12
-
18:57
-
18:11
-
16:54
-
16:32
-
15:55
-
15:01
-
14:51
-
14:38
-
13:42
-
12:30
-
11:55
-
11:02
-
10:26
-
10:16
-
09:21
-
09:14
-
00:21
- 12 июня 2019
-
23:43
-
23:18
-
22:32
-
21:57
-
21:26
-
20:40
-
20:19
-
18:30
-
17:30