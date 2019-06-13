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Норвежский барьерист Вархольм побил рекорд Европы, державшийся 24 года

Норвежский барьерист Вархольм побил рекорд Европы, державшийся 24 года
Другие / Лёгкая атлетика 0

Победитель чемпионата мира 2017 года в Лондоне (Великобритания) норвежец Карстен Вархольм одержал победу на домашнем этапе «Бриллиантовой лиги» в Осло в беге на 400 метров с барьерами, обновив рекорд Европы.

Спортсмен преодолел дистанцию за 47,33 секунды, что на 0,04 быстрее предыдущего лучшего достижения континента, установленного французским бегуном Стефаном Диагана в 1995 году. Второе место занял ирландец Томас Барр, отставший от победителя более чем на полторы секунды (49.11). Тройку призёров замкнул представитель Британских Виргинских Островов Кайрон Макмастер (49,12). Для серебряного и бронзового призёров этот результат оказался лучшим в сезоне.

Мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами принадлежит американцу Кевину Янгу — 46,78. Он был установлен в 1992 году.

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