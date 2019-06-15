Чемпионат мира по санному спорту 2021 года перенесён из Калгари в Уистлер

Чемпионат мира по санному спорту 2021 года, который должен был пройти в канадском Калгари, перенесён в другой город этой страны — Уистлер, сообщили в Международной федерации санного спорта.
Смена места проведения турнира связана с тем, что в Калгари не успевают провести запланированную модернизацию трассы. Ранее стало известно, что чемпионат мира в 2023 году примет Оберхоф (Германия).
В январе чемпионат мира состоялся в Винтерберге (Германия). Сборная России заняла третье место в общекомандном зачёте, выиграв одну золотую и две бронзовые награды. Единственную победу российской команде принесли Татьяна Иванова, Семён Павличенко, Владислав Южаков и Юрий Прохоров в смешанной эстафете. Павличенко также принёс в копилку сборной две бронзы в спринте и одноместных санях. Первое место заняла сборная Германии (5-5-2), второе — команда Австрии (1-2-2).
Следующий чемпионат мира состоится в 2020 году в Сочи.
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