Дочь Тутберидзе будет тренироваться в США
Российская фигуристка Диана Дэвис, являющаяся дочерью прославленного тренера Этери Тутберидзе, объявила, что будет тренироваться в США. Спортсменка, выступающая на соревнованиях танцевальных пар вместе с Глебом Смолкиным, приняла решение о смене тренера. Предыдущим наставником дуэта была Елена Кустарова. Теперь тренировать Дэвис и Смолкина в Штатах будет Игорь Шпильбанд.
«Мы очень благодарны тренерам, которые помогли нам достичь такого уровня. И мы очень рады стать частью команды Шпильбанда!» — написала спортсменка на своей странице в «Инстаграме».
В минувшем сезоне Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли третье место на юниорском этапе Гран-при в Остраве (Чехия). На чемпионате России 2019 года пара стала девятой.
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