Киселёв: я прибавил, играя в лучшей команде Европы

Правый полусредний сборной России по гандболу Дмитрий Киселёв рассказал о впечатлениях от прошедшего чемпионата мира, а также прокомментировал переход из македонского «Вардара» в команду «Чеховские медведи».



«На чемпионате мира не просто могло быть лучше, а должно было быть лучше. Нам всё время не хватало какой-то мелочи, чтобы добиться положительного результата даже в матчах с такими мощными сборными, как Франция и Германия. А мы этот шаг вперёд никак не могли сделать. То ли мастерства немного не хватило, то ли характера, то ли терпения. Понятно, что результат на главном турнире года заслоняет всё остальное.



Все знают, в какой ситуации оказался «Вардар». Нам было объявлено, что в прежнем виде команды больше не будет, игроки свободны в поисках новых клубов. Перед «финалом четырёх» Лиги чемпионов я подписал соглашение с «Чеховскими медведями». Решил, что для меня это лучший вариант.



Сильно ли изменил меня год в «Вардаре»? Я работал с испанским тренером в лучшей команде Европы. Так что в плане мышления немножечко прибавил, как и в скорости мышления», — передаёт слова Киселёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.