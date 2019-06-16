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Женская сборная России по регби-7 уступила США в четвертьфинале Мировой серии

Женская сборная России по регби-7 уступила США в четвертьфинале Мировой серии
Другие / Прочие виды спорта 0

Женская сборная России по регби-7 не сумела пробиться в полуфинал шестого этапа Мировой серии, который проходит в городе Биаррице (Франция). Россиянки уступили команде США со счётом 12:27 и сыграют с Австралией за 5-8-е место.

Первый тайм проходил в равной борьбе. Сборная России далеко не отпускала соперниц и ушла на перерыв, уступая со счётом 5:10. Однако догнать американок во втором игровом отрезке не получилось. Сборная США уверенно довела матч до победы.

Результативные действия в составе российской команды на счету только двух спортсменок. Кристина Середина записала на свой счёт одну попытку и одну реализацию. Ещё одна попытка — у Елены Здроковой.

Регби-7. Мировая серия.
6-й этап. Женщины

Россия — США — 12:27 (5:10).

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