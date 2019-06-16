Женская сборная России по регби-7 уступила США в четвертьфинале Мировой серии

Женская сборная России по регби-7 не сумела пробиться в полуфинал шестого этапа Мировой серии, который проходит в городе Биаррице (Франция). Россиянки уступили команде США со счётом 12:27 и сыграют с Австралией за 5-8-е место.



Первый тайм проходил в равной борьбе. Сборная России далеко не отпускала соперниц и ушла на перерыв, уступая со счётом 5:10. Однако догнать американок во втором игровом отрезке не получилось. Сборная США уверенно довела матч до победы.



Результативные действия в составе российской команды на счету только двух спортсменок. Кристина Середина записала на свой счёт одну попытку и одну реализацию. Ещё одна попытка — у Елены Здроковой.



Регби-7. Мировая серия.

6-й этап. Женщины



Россия — США — 12:27 (5:10).