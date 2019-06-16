Гандболисты сборной России обыграли Словакию в квалификационном матче ЧЕ

Мужская сборная России по гандболу в Санкт-Петербурге обыграла команду Словакии в заключительном матче квалификационного турнира чемпионата Европы — 2020 со счётом 30:20 (17:8).



Самым результативным в составе российской команды стал Игорь Сорока, на его счету 5 мячей. По 4 раза отличились Александр Шкуринский, Дмитрий Санталов, Александр Котов и Сергей Марк Косоротов. У словаков 6 мячей забил Мартин Бриатка.



Сборная России заняла в своей группе второе место. После победы над итальянцами она гарантировала себе выход на чемпионат Европы, именно там будут разыграны путёвки на олимпийский квалификационный турнир.



Победитель чемпионата Европы напрямую попадёт на Олимпийские игры 2020 года в Токио.