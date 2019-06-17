Экипаж Анны Басалкиной стал серебряным призёром этапа парусной лиги

Команда Академии парусного спорта Яхт-клуба Санкт-Петербурга под руководством рулевой и наставника Анны Басалкиной стала серебряным призёром четвёртого этапа парусной лиги, который состоялся в Нижнем Новгородом. Всего была проведена 21 гонка.

Команда из Санкт-Петербурга открыла соревнования в Нижнем Новгороде шестым и первыми приходами, а во второй день в единственной гонке опять была второй. В первой гонке заключительного дня команда вновь одержала победу. Далее последовали ещё две победы и три прихода вне тройки лидеров. У экипажа были все шансы победить в этапе, но подвёл неудачный последний старт.

«Команда сработала просто отлично, мы хорошо провели ещё один сложный, безветренный этап. Мы довольны первой в этом сезоне медалью, но, признаюсь, хочется уже золота, поэтому чувства смешанные», — сказала Басалкина.

Интервью с Анной Басалкиной доступно в канале Saint Petersburg Yacht Club в YouTube.