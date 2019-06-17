Сочи может принять чемпионат Европы по фехтованию 2022 года

Президент Федерации фехтования России Александр Михайлов на заседании конгресса Европейской конфедерации фехтования в Дюссельдорфе (Германия) сообщил, что ФФР подала заявку на проведение чемпионата Европы 2022 года в Сочи.
«Мы подали заявку на проведение чемпионата Европы 2022 года в Сочи», — приводит слова Михайлова ТАСС.
Россия в последний раз принимала чемпионат Европы по фехтованию в 2002 году. Тогда турнир состоялся в Москве. В 2019 году чемпионат Европы принимает Дюссельдорф. В 2020 году соревнования пройдут в Минске (Беларусь).
«Конгресс Европейской федерации фехтования в Дюссельдорфе принял решение, что чемпионат Европы 2021 года примет Пловдив», — сказал Михайлов.
В 2014 и 2015 годах Россия становилась хозяйкой чемпионатов мира по фехтованию.
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