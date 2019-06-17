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Сочи может принять чемпионат Европы по фехтованию 2022 года

Сочи может принять чемпионат Европы по фехтованию 2022 года
Другие / Прочие виды спорта 0

Президент Федерации фехтования России Александр Михайлов на заседании конгресса Европейской конфедерации фехтования в Дюссельдорфе (Германия) сообщил, что ФФР подала заявку на проведение чемпионата Европы 2022 года в Сочи.

«Мы подали заявку на проведение чемпионата Европы 2022 года в Сочи», — приводит слова Михайлова ТАСС.

Россия в последний раз принимала чемпионат Европы по фехтованию в 2002 году. Тогда турнир состоялся в Москве. В 2019 году чемпионат Европы принимает Дюссельдорф. В 2020 году соревнования пройдут в Минске (Беларусь).

«Конгресс Европейской федерации фехтования в Дюссельдорфе принял решение, что чемпионат Европы 2021 года примет Пловдив», — сказал Михайлов.

В 2014 и 2015 годах Россия становилась хозяйкой чемпионатов мира по фехтованию.

Великая и Егорян включены в состав сборной России по фехтованию на ЧЕ-2019

Источник: ТАСС

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