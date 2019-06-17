Степанова: для Букина я всегда была несуразной шпалой. Раньше мы дрались

Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду с Иваном Букиным, рассказала, с какой критикой дуэт столкнулся в начале карьеры.

«Нас с самого детства критиковали, мы закалены. Я для Вани всегда была не та партнёрша, шпала, несуразная, бесконечные ноги, что это такое? У него папа всё якобы купил. Ведь отец — олимпийский чемпион в том же виде фигурного катания, это очень повышает планку требований. И только сейчас мы начинаем кому-то по-настоящему нравиться.

Бывает ведь и адекватная критика. Пишут, к примеру, что поддержка не очень, ты начинаешь её разбирать. Смотришь и думаешь: а может, и правда полегче стоило заход сделать?

Сложно было, когда ещё были маленькими, притирались с Ваней друг к другу, дрались, руки выворачивали. Так себе удовольствие. Ване было 13, мне — 11, я только приехала в Москву с мамой. Ванины родители взяли нас под своё крыло, мы жили у них в доме. С Ваней каждый день ездили на тренировки, то есть постоянно, 24/7, были вместе. Но это были детские игры. Едем с ним по льду, тренер что-то говорит, я тычу его пальцем, он мне в ответ выкручивает лопатку.

Но Ваня был хорошо воспитан, с поддержки меня никогда специально не ронял. Бывает ведь и такое. Нет, он сам упадёт, но сделает так, чтобы я приземлилась максимально мягко», – приводит слова Степановой «Спорт-экспресс».