Хованцев: прежнее руководство СБР не выплатило 17 млн рублей налогов

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал об изменениях в подготовке команды по сравнению с прошлым годом.

«В прошлом году было сезонное апробирование системы, которая сработала. Мы увеличим общий объём за счёт большей работы в первой зоне, увеличим общий объём интенсивной работы в третьей зоне, другими словами будет больше скоростно-силовой работы со стрельбой по сравнению с прошлым годом. Это бег с прыжковой имитацией в комплексе со стрельбой, скоростно-силовая работа на тренажёрах с ускорениями плюс стрельба.



Будут ли высокогорные сборы? По этому вопросу ещё нет окончательного решения, выбираем из трёх вариантов: Сочи, Антхольц и Обертиллиах. В конце сбора в Чайковском думаю, данное решение будет принято, всё зависит от финансирования. Финансовых проблем я сейчас не вижу. Проблемы были год назад, когда сменился президент СБР и организации пришлось выплатить 17 млн рублей налогов, так как прежнее руководство почему-то этого не сделало.



Сейчас на каждый сбор приобретается по 900 патронов на каждого спортсмена, поэтому никаких проблем с патронами нет», — цитирует Хованцева Rusbiathlon.

Хованцев также рассказал о своих помощниках Артёме Истомине и Максиме Максимове.

«У Артёма высокая мотивация, он очень старается, он грамотный по теоретической части и пытается гармонично связать теорию с практикой, за прошедшее время нашей совместной работы я им доволен. Максим приступил к работе относительно недавно, со сбора в Белокурихе, у него наблюдается большое желание работать, помочь ребятам, передать свой опыт. У него есть своё видение тренировочного процесса, что нами совместно обсуждается и мной приветствуется», — сказал Хованцев.