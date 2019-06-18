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Хованцев: Стрельцов и Малиновский хотят выступить на ЧМ по летнему биатлону

Хованцев: Стрельцов и Малиновский хотят выступить на ЧМ по летнему биатлону
Другие / Биатлон 0

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев назвал спортсменов, которые могут выступить на чемпионату мира по летнему биатлону, который пройдёт в августе в Раубичах (Беларусь).

«Этот вопрос в стадии обсуждения. На данный момент изъявили желание участвовать в ЛЧМ-2019 Кирилл Стрельцов и Игорь Малиновский. Я не против.

Если целенаправленно готовиться к летнему чемпионату, это повлияет на подготовку к зимним стартам, но если участвовать в ЛЧМ в процессе подготовки, то ничего опасного в этом нет. В прошлом году без всякой специальной подготовки к летнему чемпионату мира так от нашей команды поехал Никита Поршнев и выступил там достаточно хорошо. Поэтому, если по критериям нам выделяют два места без отбора, то мы должны выставить своих участников", — цитирует Хованцева Rusbiathlon.

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