СК России возбудил уголовное дело по факту гибели 17-летнего биатлониста в Крыму

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели российского биатлониста Артемия Хасанкаева в Крыму.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», – говорится на официальном сайте СК РФ.

15 июня 17-летний спортсмен отстал от туристической группы, имея при себе только лыжные палки. В тот же день появилось сообщение о поисках биатлониста. Были задействованы кинологи. 16 июня появилась информация, что Хасанкаева удалось обнаружить. Он был уже мёртв. Причиной смерти Хасанкаева могла стать остановка сердца.

Хасанкаев входил в состав юношеской сборной России. Принимал участие в чемпионате мира среди юниоров—2019 в Осрбли (Словакия) и занял 14-е место в индивидуальной гонке. В юношеском рейтинге Союза биатлонистов России в минувшем сезоне Хасанкаев занял третью строчку.