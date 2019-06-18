Степанова: Загитова по сравнению с Медведевой ещё ребёнок
Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду в паре с Иваном Букиным, рассказала, как относится к соотечественницам — Евгении Медведевой и Алине Загитовой.
«Мы с ними не очень близко общались. Но Женя сейчас закрылась, она понимает, что больше не ребёнок. Заметно повзрослела, стала более рассудительной. Но всем ребятам, кто её знает, она всегда рада. А Алина для меня как раз ещё ребенок. Конечно, я не её лучшая подруга, но к ней очень тепло отношусь, и так всегда было», — цитирует Степанову «Команда России».
Ранее российские фигуристки Медведева, Загитова и Елизавета Туктамышева, принимающие участие в шоу Fantasy on Ice, побывали на съёмках японской кулинарной программы.
Степанова: для Букина я всегда была несуразной шпалой. Раньше мы дрались
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