Чемпион ОИ по фигурному катанию Климов вошёл в состав технического комитета ISU

Олимпийский чемпион — 2014 по фигурному катанию россиянин Фёдор Климов включён в состав членов технического комитета Международного союза конькобежцев (ISU) одиночного и парного катания как представитель спортсменов.

«Федерация фигурного катания на коньках России поздравляет Фёдора Климова с почётным и ответственным назначением и желает ему успехов и плодотворной работы», — говорится в сообщении на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Климов выступал в паре с Ксенией Столбовой. На Олимпийских играх в Сочи фигуристы выиграли серебро в парном катании. Также Климов и Столбова в 2014 году показали второй результат на чемпионате мира. На чемпионате Европы они завоевали три серебряные и две бронзовые награды. В сезоне-2015/16 Фёдор и Ксения стали победителями финала Гран-при.