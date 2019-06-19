Мужчина с ножом напал на помощниц трёхкратной олимпийской чемпионки Киселёвой

Трёхкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Мария Киселёва, ставшая кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщила о нападении на своих помощниц.
«На моих помощниц в Крылатском было совершено нападение! Разъярённый мужчина с ножом бросился на Аню и Кристину с криками «Хочу убивать волонтёров». Девочки, к счастью, увернулись, тогда мужчина покромсал куб, газеты, флаеры! Страшно представить, чем это могло закончиться. Я пишу, и меня всю трясёт. Сейчас на месте полицейские, даём показания, мужчину задержали по горячим следам. Сумасшедший? Или кому-то помешала наша активная деятельность?? И как теперь чувствовать себя в безопасности?!» — написала Киселёва в своём «фейсбуке».
Позднее Киселёва добавила: «Что касается мужчины с ножом — напавшего задержат на несколько часов. Ему предстоит пройти медицинское освидетельствование, а сотрудникам полиции разобраться в мотивах. Мужчина явно представляет угрозу для общества. Я обращусь с заявлением о проведении доследственной проверки на предмет установления в действиях этого человека признаков состава уголовного деяния. Он должен быть привлечён к ответственности».
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