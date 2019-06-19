Министр спорта Чувашии: применения допинга в республике нет

Министр спорта Чувашии Михаил Богаратов прокомментировал допинговый скандал в республике. 17 июня стало известно, что отдел расследований РУСАДА провёл серию мероприятий, в результате которых зафиксировал многочисленные случаи нарушения антидопинговых правил (использование запрещённого метода) спортсменами Республики Чувашия.
По 33 спортсменам планируется открытие дел о возможном нарушении антидопинговых правил.
«Есть применение допинга, а есть нарушение процедурных правил. Применения допинга, я вас уверяю, на данный момент в нашей республике нет.
В плане какой-то профилактической работы в части применения допинга или нарушения антидопинговых процедур в нашей республике делается огромный объём работы. Это и семинары, и встречи, и занятия со спортсменами, тренерами, руководителями подведомственных учреждений», — цитирует министра ТАСС.
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