Тренер: можно было и придержать Загитову, дав Медведевой выиграть ОИ

Ирина Нифонтова, первый тренер фигуристки Марии Бутырской, прокомментировала спад в результатах Евгении Медведевой после ухода спортсменки из группы Этери Тутберидзе. Двукратный призёр Олимпийских игр с прошлого сезона работает с канадским тренером Брайаном Орсером.
«Я бы не хотела выносить оценки. Женя умная девочка, очень много положила сил на подготовку, чтобы выйти на такой уровень. Тут очень много и работы тренера. Возможно, есть какие-то обиды. Как она считает, что на Олимпиаде — так писали — могли бы придержать Загитову и дали бы выиграть Медведевой.
В принципе и можно было бы так сделать, а потом Женя ушла бы на пике славы. Хотя, думаю, Медведева осталась бы в спорте. Вообще, это интимная тема, отношения между тренером и ученицей.
Если человек одержим фигурным катанием и правильно занимается, то он будет развиваться всегда. И результат придёт. Это и тренера касается. Взять ту же Тутберидзе — думаю, по своему складу характера она не даст много свободы. Не будет со стороны смотреть, как её воспитанники готовятся самостоятельно. Тут идёт совместная работа. Тяжёлая, трудная. И надо любить своё дело. Грамотно подбирать детей, чувствовать, с кем и как ты занимаешься», — цитирует Нифонтову сайт «Матч ТВ».
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