Пахноцкая — о допинговом скандале в Чувашии: безалаберность и невежество

Заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая прокомментировала допинговый скандал в Чувашии. 17 июня стало известно, что отдел расследований РУСАДА провёл серию мероприятий, в результате которых зафиксировал многочисленные случаи нарушения антидопинговых правил (использование запрещённого метода) спортсменами Республики Чувашия. По 33 спортсменам планируется открытие дел о возможном нарушении антидопинговых правил.

«Не совсем правильно говорить, что мы просто сидели и наблюдали. Велась аналитическая деятельность. На место порядка 15 раз выезжали сотрудники отдела расследований РУСАДА. Первое нарушение зафиксировали ещё в июле 2017-го. Тогда был использован запрещённый метод в отношении несовершеннолетнего — инфузия, то есть внутривенная инъекция определённых лекарственных препаратов объёмом более 100 мл в течение 12 часов. Антидопинговые правила в данном случае были нарушены как спортсменом, так и лицом, которое использовало в его отношении данный способ.

Поскольку для персонала и спортсменов существует сразу две статьи в УК РФ, РУСАДА обратилось в правоохранительные органы. Но по каким-то причинам ответа мы ждали более трёх месяцев. В результате дело не стали открывать из-за отсутствия состава преступления. Реакции мы добились, только когда обратились к одному из инициаторов принятия двух упомянутых законов об уголовной ответственности за нарушение антидопинговых правил — депутату Госдумы Дмитрию Свищёву. После этого нам заявили, что в момент, когда всех знакомили с соответствующими поправками в УК, данный сотрудник находился в отпуске. На основании этого уголовное дело было прекращено, а сейчас его не могут возобновить, поскольку вышел срок давности, хотя мы опросили более 150 человек, была получена масштабная доказательная база.

33 атлета подозреваются в использовании запрещённого метода внутривенных инфузий. В ближайшее время количество вырастет до 60 в общей сложности. Дела будут возбуждены в ближайшие дни. Несовершеннолетних среди подозреваемых порядка 30%.

Не думаю, что речь идёт о системе. Скорее это безалаберность, безответственность и невежество», — цитирует Пахноцкую «RT на русском».

Пахноцкая также прокомментировала слова главы Чувашии Михаила Игнатьева, назвавшего информацию о допинговом скандале «фейковыми новостями».

«Значит, человек не осведомлён о том, что происходит. Наверное, первую реакцию Игнатьева можно назвать эмоциональной. В свою очередь мы никогда не озвучиваем никаких подозрений, пока не получим железных доказательств. Поэтому СМИ иногда дают какую-то информацию раньше РУСАДА. Думаю, главе Чувашии стоит ознакомиться с предоставленными материалами», — сказала Пахноцкая.

Глава Чувашии — о допинговом скандале в республике: фейковые новости