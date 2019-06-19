Чудов: почему я не реализовался? Не могу об этом рассказывать

Трёхкратный чемпион мира и бронзовый призёр Олимпийских игр по биатлону Максим Чудов прокомментировал решение завершить карьеру в 31 год.
«Наверное, я не до конца реализовался. На то было много причин. И закончил рано. Аликин сказал, что всё дело в падении с коня? Да не в коне дело. Я и на лыжероллерах падал, и жёсткие работы сказывались на спине. Мы эту проблему всё-таки решили, и я встал в строй. Вернулся же, выступал на Кубке мира. Но есть внутренние моменты, из-за которых пришлось закончить. Не хочу сейчас их поднимать.
Почему я не реализовался? Не могу об этом рассказывать. Политика. Все, кто участвовал в этом, всё понимают. А я и тогда не говорил, чего сейчас начинать?» — цитирует Чудова «Спорт-экспресс».
Максим также рассказал об атмосфере в сборной во время его выступлений.
«Никакой самодеятельности не было. И мы были реально очень сплочённым коллективом. Сейчас такого нет. Даже масс-старты бегали, работая на команду. Выходили четыре-пять человек, и каждый понимал, кто и какую роль выполняет. Один разгонял, другой тормозил, третий разрывал – работали друг для друга. Мы с уважением относились к тренерам. Но спорить и аргументированно доказывать – это нормально. Некоторые моменты били кому-то по самолюбию. Не всё бывало идеально. Помните, был период, когда заклеивали рекламные места? Это же не просто так. Мы были бунтарями.
Что бы я сделал, если бы можно было что-то изменить в карьере? Нужно было остаться – и дальше бегать. Я резко принимаю решения. И ещё, к сожалению или к счастью, не могу позволить себе брать слова обратно», — сказал Чудов.
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