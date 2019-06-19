Долль и Пройс выступят на фестивале Мартена Фуркада

Немецкие биатлонисты Бенедикт Долль и Франциска Пройс вошли в число участников лыжероллерного фестиваля французского биатлониста Мартена Фуркада.

«Северные соревнования не могут быть успешными без немецких спортсменов», — говорится в сообщении.

Пост доступен на странице Martin Fourcade Nordic Festival в «Инстаграме».

Фестиваль пройдёт с 31 августа по 1 сентября во французском городе Анси. Помимо самого Фуркада в соревнованиях примут участие норвежец Йоханнес Бё, итальянка Лиза Виттоцци, французы Жюстин Бреза, Антонен Гигонна, финка Кайса Мякяряйнен, а также российские биатлонисты Дмитрий Малышко и Екатерина Юрлова. На старт также выйдут лыжники Петтер Нортуг (Норвегия), Федерико Пеллегрино (Италия), Криста Пярмякоски (Финляндия).