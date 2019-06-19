Долль и Пройс выступят на фестивале Мартена Фуркада
Немецкие биатлонисты Бенедикт Долль и Франциска Пройс вошли в число участников лыжероллерного фестиваля французского биатлониста Мартена Фуркада.
«Северные соревнования не могут быть успешными без немецких спортсменов», — говорится в сообщении.
Пост доступен на странице Martin Fourcade Nordic Festival в «Инстаграме».
Фестиваль пройдёт с 31 августа по 1 сентября во французском городе Анси. Помимо самого Фуркада в соревнованиях примут участие норвежец Йоханнес Бё, итальянка Лиза Виттоцци, французы Жюстин Бреза, Антонен Гигонна, финка Кайса Мякяряйнен, а также российские биатлонисты Дмитрий Малышко и Екатерина Юрлова. На старт также выйдут лыжники Петтер Нортуг (Норвегия), Федерико Пеллегрино (Италия), Криста Пярмякоски (Финляндия).
Мякяряйнен и Пярмякоски выступят на фестивале Мартена Фуркада
- 19 июня 2019
-
16:12
-
15:26
-
15:02
-
14:29
-
14:05
-
13:37
-
13:00
-
12:12
-
11:43
-
11:34
-
11:30
-
11:22
-
10:46
-
10:23
-
10:00
-
09:43
- 18 июня 2019
-
23:23
-
22:10
-
21:11
-
19:50
-
17:43
-
17:21
-
16:28
-
15:59
-
15:45
-
14:54
-
14:27
-
13:01
-
12:40
-
12:32
-
11:48
-
10:38
-
09:51
-
09:32
-
00:41
Партнерский контент