Богалий: если у спортсмена зависимость от соцсетей, их надо запрещать

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий оценила выступление сборной России в сезоне и призналась, что не готова стать тренером национальной команды.

«В декабре женская команда выглядела очень интересно. Но дальше, в силу определённой незрелости, они не то чтобы сдали, а оказались не готовы именно к такому психологическому и отчасти физическому напряжению. Возможно, что-то было не так сделано в процессе подготовки, и сейчас в него внесут корректировки. Мне бы хотелось, чтобы увиденное нами в прошлом декабре продолжалось как можно дольше. То, что порадовало, — стрельба. Она была стабильной по сборной в целом и достаточно высокого уровня, почти без промахов. Вспомните победную эстафету в Оберхофе. А потом начали собирать штрафы. Если стрельбу такого качества наложить на весь сезон, тогда будут результаты.

Понравилось, как Катя Юрлова прошла основные старты, она молодец. У нас же все традиционно готовятся к чемпионатам Европы и мира, и у Кати получилось показать себя Европе и затем прекрасно провести масс-старт на мире. Кстати, Катя приезжала к нам на финал Кубка Анны Богалий в Мурманск, привозила медали. И все, кто хотел, могли их потрогать, сфотографироваться. Ну и эстафетные победы Оберхофа запомнятся надолго — очень сильная история, когда мужская и женская сборные побеждают в один день.

Тренером сейчас точно быть не готова и не могу. Те дела, которыми мы сейчас занимаемся, не позволяют работать наставником. Да я и сама вижу себя немного в другом амплуа. Вот организаторские способности я проявляла, ещё когда сама была в команде. Можно ещё многое сделать, чтобы новое поколение биатлонистов было не менее, а даже более сильным, чем нынешнее», — цитирует Богалий «Команда России».

Анна также рассказала, как относится к активному использованию спортсменами социальных сетей.

«Если это не мешает тренировочному процессу, не отнимает много времени у спортсмена и не вредит их планам подготовки к стартам, то я не вижу в этом проблемы. Мир меняется, мы тоже должны меняться. Правда, у многих время распределяется не так, как стоило бы: можно же книги почитать, самообразованием заняться, посвятить лишние часы работе с оружием или чем-то другим, а можно просто отдохнуть, посидеть со смартфоном. И вот тут главное, чтобы всё было вовремя. Должна быть золотая середина.



Некоторые тренеры запрещают интернет и соцсети? Если у человека зависимость от этого и он не может остановиться, то согласна с таким подходом. А если телефон главным образом для связи с родными и близкими, что в нём плохого? Люди общаются, в том числе и через соцсети, дружат», — сказала Богалий.

Богалий рассказала об эстафете, в ходе которой уволили Хованцева