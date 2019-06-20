Луиза Шипулина: шла четвёртая годовщина свадьбы. Антон, романтик мой

Олимпийский чемпион, бывший российский биатлонист Антон Шипулин и его супруга Луиза сегодня, 20 июня, празднуют годовщину свадьбы.

«Тем временем шла четвёртая годовщина свадьбы. Антон, романтик мой», — написала Шипулина.

Фото доступно в «инстаграме» Луизы Шипулиной.

У Антона и Луизы двое детей — сын Дмитрий и дочь Мира. Шипулин завершил спортивную карьеру в декаре 2018 года.

Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира. Антон дебютировал в Кубке мира 10 января 2009 года в спринтерской гонке на этапе в Оберхофе (Германия) и занял 72-е место.

В общем зачёте Кубка мира Антон становился вторым в сезонах-2014/15 и 2016/17. На его счету 11 побед на этапах Кубка мира в личных гонках.