Российские саблистки одержали победу на чемпионате Европы по фехтованию
Женская сборная России по фехтованию на саблях победила на чемпионате Европы, который проходит в Дюссельдорфе (Германия). Обладательницами золотых наград континентального первенства стали Софья Великая, Яна Егорян, София Позднякова и Ольга Никитина.
В финальном поединке россиянки одержали уверенную победу над командой Венгрии со счетом 45:34. За бронзовые медали боролись команды Франции и Италии. Борьба в поединке за третье место выдалась более ожесточённой, чем в финале. Француженки одержали непростую победу — 45:42.
Для сборной России эта медаль стала шестой на соревнованиях. Напомним, ранее золотую медаль завоевал саблист Вениамин Решетников. В финальном поединке он победил своего соотечественника Камиля Ибрагимова со счетом 15:7.
- 20 июня 2019
-
22:30
-
21:47
-
20:50
-
20:35
-
20:25
-
20:10
-
18:58
-
18:36
-
18:00
-
17:31
-
17:17
-
17:16
-
16:54
-
16:32
-
16:11
-
15:42
-
15:34
-
15:10
-
14:45
-
13:48
-
13:36
-
12:26
-
12:21
-
11:45
-
11:06
-
10:33
-
09:36
-
09:00
- 19 июня 2019
-
23:07
-
21:26
-
21:06
-
20:52
-
18:32
-
17:36
-
17:20
Партнерский контент