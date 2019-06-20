Российские саблистки одержали победу на чемпионате Европы по фехтованию

Женская сборная России по фехтованию на саблях победила на чемпионате Европы, который проходит в Дюссельдорфе (Германия). Обладательницами золотых наград континентального первенства стали Софья Великая, Яна Егорян, София Позднякова и Ольга Никитина.



В финальном поединке россиянки одержали уверенную победу над командой Венгрии со счетом 45:34. За бронзовые медали боролись команды Франции и Италии. Борьба в поединке за третье место выдалась более ожесточённой, чем в финале. Француженки одержали непростую победу — 45:42.



Для сборной России эта медаль стала шестой на соревнованиях. Напомним, ранее золотую медаль завоевал саблист Вениамин Решетников. В финальном поединке он победил своего соотечественника Камиля Ибрагимова со счетом 15:7.