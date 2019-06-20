Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов

Олимпийская чемпионка игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) фигуристка Алина Загитова попала в неприятную ситуацию после визита на эфир «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным.
17-летняя спортсменка не сумела задать главе государства вопрос, однако осталась довольна, о чём рассказала в своём «инстаграме». Фигуристка выложила фотографию с мероприятия, сопроводив её подписью: «В студии «Прямой линии» с президентом В. В. Путиным. Более 4 часов шло общение населения с президентом». Та же подпись была продублирована на английском языке.
Фанаты не разделили мнения Загитовой и обрушились на неё с критикой. «Алина, уважаю вас лично. Но вам не противно участвовать в этом фарсе? Возможно, в силу молодости вы до конца не понимаете, что творится в нашей стране», — написал один из пользователей. Критические комментарии продолжили появляться, после чего Загитова удалила пост. Публикация доступна на фанатской странице фигуристки.
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