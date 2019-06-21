Чемпион Азии по лёгкой атлетике дисквалифицирован на 4 года за применение ЭПО

Иранский легкоатлет Хоссейн Кейхани дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается в «твиттере» Athletics Integrity Unit (независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике). В допинг-пробе 29-летнего спортсмена были обнаружены следы эритропотина.
Срок дисквалификации будет отсчитываться с 21 мая 2019 года. Все результаты Кейхани с 21 апреля по 21 мая 2019 года аннулированы.
В 2017 году Хоссейн стал чемпионом Азии в беге на 3000 м с препятствиями. В 2018 году он первенствовал на чемпионате Азии по лёгкой атлетике в помещении и стал лучшим на Азиатских играх. На чемпионате Азии 2019 года в Дохе он стал четвёртым на дистанции 3000 м с препятствиями и восьмым на 5000 м.
Кейхани принадлежит национальный рекорд в беге на 3000 м с препятствиями — 8.33,76.
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