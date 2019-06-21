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5-летняя дочь Навки и Пескова впервые выиграла соревнования по фигурному катанию

5-летняя дочь Навки и Пескова впервые выиграла соревнования по фигурному катанию
Другие / Фигурное катание 0

Надежда Пескова, дочь олимпийской чемпионки фигуристки Татьяны Навки и Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России Владимира Путина, впервые стала победительницей турнира по фигурному катанию. Пятилетняя девочка победила в открытых юношеских соревнованиях «Лето» в разряде «новичок».

«Первое в нашей жизни первое место!» — написала Навка в своём «инстаграме», добавив хештеги #надеждапескова, #чемпион и #труженица.

Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Навки.

Татьяна Навка — олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы, трёхкратная чемпионка России. Татьяна также становилась двукратной чемпионкой Беларуси по фигурному катанию (1997, 1998) в паре с Николаем Морозовым.

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Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/tatiana_navka

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