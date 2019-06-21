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Глава МОК Бах примет участие в праздновании 40-летия Олимпиады-80 в Москве

Глава МОК Бах примет участие в праздновании 40-летия Олимпиады-80 в Москве
Другие / Европейские игры 2019 0

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах примет участие в праздновании 40-летия проведения Олимпийских игр в Москве—1980. Об этом сообщил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков во время открытия дома болельщиков сборной России на Европейских играх в Минске.

«У нас достаточно представительная команда — здесь, в Минске, много победителей игр в Баку, олимпийских чемпионов. Мне сообщили, что по числу участников мы превзошли хозяев. Это говорит о том, что мы серьёзно относимся к этому турниру.

На старте у сборной всё в порядке. Далее я поеду встречаться со спортсменами в деревню. Многие подтверждают, что условия проживания лучше, чем на некоторых Олимпийских играх. Мы с большим удовольствием подчёркиваем, что организаторы очень постарались, чтобы спортсменам было комфортно.

Все наши спортсмены будут выступать без каких-либо ограничений по экипировке. Этому предшествовала большая работа ОКР. И я рад сообщить, что во всех олимпийских мероприятиях такой подход будет продолжен», — передаёт слова Позднякова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

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