Глава МОК Бах примет участие в праздновании 40-летия Олимпиады-80 в Москве

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах примет участие в праздновании 40-летия проведения Олимпийских игр в Москве—1980. Об этом сообщил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков во время открытия дома болельщиков сборной России на Европейских играх в Минске.
«У нас достаточно представительная команда — здесь, в Минске, много победителей игр в Баку, олимпийских чемпионов. Мне сообщили, что по числу участников мы превзошли хозяев. Это говорит о том, что мы серьёзно относимся к этому турниру.
На старте у сборной всё в порядке. Далее я поеду встречаться со спортсменами в деревню. Многие подтверждают, что условия проживания лучше, чем на некоторых Олимпийских играх. Мы с большим удовольствием подчёркиваем, что организаторы очень постарались, чтобы спортсменам было комфортно.
Все наши спортсмены будут выступать без каких-либо ограничений по экипировке. Этому предшествовала большая работа ОКР. И я рад сообщить, что во всех олимпийских мероприятиях такой подход будет продолжен», — передаёт слова Позднякова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
- 21 июня 2019
-
15:12
-
15:00
-
14:58
-
14:37
-
14:25
-
13:39
-
13:36
-
13:06
-
12:50
-
12:33
-
11:49
-
11:37
-
11:11
-
10:49
-
10:46
-
10:01
-
09:53
-
09:36
-
09:18
-
09:00
- 20 июня 2019
-
23:10
-
22:30
-
21:47
-
20:50
-
20:35
-
20:25
-
20:10
-
18:58
-
18:36
-
18:00
-
17:31
-
17:17
-
17:16
-
16:54
-
16:32