Глава МОК Бах примет участие в праздновании 40-летия Олимпиады-80 в Москве

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах примет участие в праздновании 40-летия проведения Олимпийских игр в Москве—1980. Об этом сообщил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков во время открытия дома болельщиков сборной России на Европейских играх в Минске.



«У нас достаточно представительная команда — здесь, в Минске, много победителей игр в Баку, олимпийских чемпионов. Мне сообщили, что по числу участников мы превзошли хозяев. Это говорит о том, что мы серьёзно относимся к этому турниру.



На старте у сборной всё в порядке. Далее я поеду встречаться со спортсменами в деревню. Многие подтверждают, что условия проживания лучше, чем на некоторых Олимпийских играх. Мы с большим удовольствием подчёркиваем, что организаторы очень постарались, чтобы спортсменам было комфортно.



Все наши спортсмены будут выступать без каких-либо ограничений по экипировке. Этому предшествовала большая работа ОКР. И я рад сообщить, что во всех олимпийских мероприятиях такой подход будет продолжен», — передаёт слова Позднякова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.