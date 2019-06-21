Российские шпажисты и рапиристки вышли в полуфинал чемпионата Европы

Российские шпажисты вышли в полуфинал командного турнира на чемпионате Европы по фехтованию в Дюссельдорфе (Германия). В ходе соревнований они победили команды Великобритании (45:22) и Германии (36:26).

За сборную России Павел Сухов, Сергей Ходос и Сергей Бида. Никита Глазков остался в запасе.



В полуфинале россияне сразятся с командой Венгрии.



Российские рапиристки также пробились в полуфинал. В четвертьфинале они оказались сильнее команды Польши со счётом 45:24. Участие в противостоянии приняли россиянки Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова и Анастасия Иванова. Аделина Загидуллина осталась в запасе.



За выход в финал сборная России поспорит с командой Италии.

Вчера, 20 июня, российские саблистки выиграли золото в командных соревнованиях.