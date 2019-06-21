Российские шпажисты и рапиристки вышли в полуфинал чемпионата Европы
Российские шпажисты вышли в полуфинал командного турнира на чемпионате Европы по фехтованию в Дюссельдорфе (Германия). В ходе соревнований они победили команды Великобритании (45:22) и Германии (36:26).
За сборную России Павел Сухов, Сергей Ходос и Сергей Бида. Никита Глазков остался в запасе.
В полуфинале россияне сразятся с командой Венгрии.
Российские рапиристки также пробились в полуфинал. В четвертьфинале они оказались сильнее команды Польши со счётом 45:24. Участие в противостоянии приняли россиянки Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова и Анастасия Иванова. Аделина Загидуллина осталась в запасе.
За выход в финал сборная России поспорит с командой Италии.
Вчера, 20 июня, российские саблистки выиграли золото в командных соревнованиях.
Российские саблистки одержали победу на чемпионате Европы по фехтованию
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