Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Российские шпажисты и рапиристки вышли в полуфинал чемпионата Европы

Российские шпажисты и рапиристки вышли в полуфинал чемпионата Европы
Другие / Прочие виды спорта 0

Российские шпажисты вышли в полуфинал командного турнира на чемпионате Европы по фехтованию в Дюссельдорфе (Германия). В ходе соревнований они победили команды Великобритании (45:22) и Германии (36:26).

За сборную России Павел Сухов, Сергей Ходос и Сергей Бида. Никита Глазков остался в запасе.

В полуфинале россияне сразятся с командой Венгрии.

Российские рапиристки также пробились в полуфинал. В четвертьфинале они оказались сильнее команды Польши со счётом 45:24. Участие в противостоянии приняли россиянки Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова и Анастасия Иванова. Аделина Загидуллина осталась в запасе.

За выход в финал сборная России поспорит с командой Италии.

Вчера, 20 июня, российские саблистки выиграли золото в командных соревнованиях.

Российские саблистки одержали победу на чемпионате Европы по фехтованию
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент