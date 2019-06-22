Трусова научила звёздного японского фигуриста Уно своей фишке

Российская фигуристка Александра Трусова разместила в «Инстаграме» видео совместной тренировки с серебряным призёром Олимпийских игр — 2018 японцем Сёма Уно.
На опубликованном видеофрагменте 14-летняя спортсменка выполнила вместе с японским фигуристом параллельный кантилевер.
Напомним, в России Уно работает с группой Этери Тутберидзе на летних сборах.
Ранее серебряный призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане сообщил, что прекратил сотрудничество со своими наставниками — Матико Ямадой и Михоко Хигути, с которыми тренировался с пятилетнего возраста.
В сезоне-2018/19 Уно стал победителем чемпионата четырёх континентов и серебряным призёром финала Гран-при, а также в составе сборной Японии занял второе место на командном чемпионате мира.
Видео доступно на странице Трусовой в "Инстаграме".
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