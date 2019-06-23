Хореограф Загитовой принёс извинения американке, обвинившей его в плагиате

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз отреагировал на слова коллеги американки Джоджо Гомез, обвинившей его в воровстве её постановки для показательного выступления олимпийской чемпионки Алины Загитовой.



Он связался с хореографом из США и принёс извинения. Об этом сообщила Гомез, опубликовав несколько сторис в «Инстаграме». «Когда говорю о воровстве, имею в виду повторение всего концепта, всей песни. В этом номере всё то же самое: и концепт, и песня та же, и расстановка элементов по времени.



Ребята, спасибо за поддержку. Я это очень ценю. Не хотела, чтобы кто-то почувствовал себя атакованным, но в то же время должна отстаивать свои работы и не допускать их заимствования. Спасибо, что отметили меня в этих видео и прислали его пост. Он связался со мной и извинился», — написала Гомез.



Напомним, после того как американский хореограф обвинила Глейхенгауза в плагиате, на странице россиянина стало появляться множество негативных комментариев. Сначала Глейхенгауз удалял каждый из них. Однако чуть позже ему пришлось закрыть комментарии.

Хореограф из США назвала плагиатом номер Загитовой под любимую песню Медведевой