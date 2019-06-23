Хореограф Загитовой принёс извинения американке, обвинившей его в плагиате

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз отреагировал на слова коллеги американки Джоджо Гомез, обвинившей его в воровстве её постановки для показательного выступления олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
Он связался с хореографом из США и принёс извинения. Об этом сообщила Гомез, опубликовав несколько сторис в «Инстаграме». «Когда говорю о воровстве, имею в виду повторение всего концепта, всей песни. В этом номере всё то же самое: и концепт, и песня та же, и расстановка элементов по времени.
Ребята, спасибо за поддержку. Я это очень ценю. Не хотела, чтобы кто-то почувствовал себя атакованным, но в то же время должна отстаивать свои работы и не допускать их заимствования. Спасибо, что отметили меня в этих видео и прислали его пост. Он связался со мной и извинился», — написала Гомез.
Напомним, после того как американский хореограф обвинила Глейхенгауза в плагиате, на странице россиянина стало появляться множество негативных комментариев. Сначала Глейхенгауз удалял каждый из них. Однако чуть позже ему пришлось закрыть комментарии.
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