Гимнастка Дина Аверина — чемпионка Европейских игр в упражнениях с обручем

В Минске (Беларусь) продолжается второй соревновательный день II Европейских игр. Российская гимнастка Дина Аверина одержала победу в упражнениях с обручем. За выступление 20-летняя спортсменка получила от судей 22,850 балла.



Более чем на один балл в борьбе за первое место россиянке уступила хозяйка соревнований — Екатерина Галкина из Беларуси, получившая за программу 21,750 балла. Бронзовым призёром соревнований стала представительница Украины Влада Никольченко (21,450 балла).



Для Авериной эта победа стала второй на турнире. Вчера, 22 июня, она одержала победу в индивидуальном многоборье. Сборная России продолжает уверенно лидировать в общекомандном зачёте II Европейских игр. Россияне завоевали 11 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые награды. Европейские игры завершатся 30 июня.