Российская самбистка Рябова одолела украинку Буйок в полуфинале Европейских игр

В Минске (Беларусь) продолжается второй соревновательный день II Европейских игр. Российская самбистка Диана Рябова обеспечила себе как минимум серебряную медаль турнира в весовой категории до 52 кг.
В полуфинальном поединке представительница России одолела украинскую самбистку Марию Буйок. В решающей схватке соперницей Рябовой станет хозяйка соревнований — Марина Жарская из Беларуси. Финальный поединок состоится сегодня, 23 июня.
В аналогичной весовой категории у мужчин россиянин Андрей Кубарков уступил в полуфинале Тиграну Киракосяну из Армении и теперь будет бороться за бронзовую медаль.
Сборная России продолжает уверенно лидировать в общекомандном зачёте II Европейских игр. Россияне завоевали 11 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых наград. Европейские игры завершатся 30 июня.
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