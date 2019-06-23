Российские лучники Авдеева и Булаев – чемпионы Европейских игр в Минске
В Минске (Беларусь) продолжается второй соревновательный день II Европейских игр. Российская пара Наталья Авдеева и Антон Булаев завоевала золотые медали в соревнованиях по стрельбе из блочного лука среди смешанных дуэтов.
В финальном поединке россияне оказались сильнее представителей Нидерландов Санны де Лаат и Михаэля Шлессера. Встреча завершилась вничью – 152:152. Для выявления победителя потребовалось провести перестрелку, в которой удача улыбнулась российской паре.
Сборная России продолжает уверенно лидировать в общекомандном зачёте II Европейских игр в Минске. Россияне завоевали 12 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых наград. Европейские игры завершатся в столице Беларуси в следующее воскресенье, 30 июня.
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