Российские лучники Авдеева и Булаев – чемпионы Европейских игр в Минске

В Минске (Беларусь) продолжается второй соревновательный день II Европейских игр. Российская пара Наталья Авдеева и Антон Булаев завоевала золотые медали в соревнованиях по стрельбе из блочного лука среди смешанных дуэтов.



В финальном поединке россияне оказались сильнее представителей Нидерландов Санны де Лаат и Михаэля Шлессера. Встреча завершилась вничью – 152:152. Для выявления победителя потребовалось провести перестрелку, в которой удача улыбнулась российской паре.



Сборная России продолжает уверенно лидировать в общекомандном зачёте II Европейских игр в Минске. Россияне завоевали 12 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых наград. Европейские игры завершатся в столице Беларуси в следующее воскресенье, 30 июня.