Российские самбисты Багдасарян и Рябов завоевали золото на ЕИ-2019

Российские самбисты Руслан Багдасарян и Сергей Рябов завоевали золото на вторых Европейских играх в Минске.

В финале соревнование в весовой категории до 62 кг Багдасарян победил грека Савваса Каракизидиса — 2-0. А в весовой категории до 90 кг Рябов завоевал золотую медаль, победив белоруса Андрея Казусёнка — 3:1.



Россиянка Жанара Кусанова в финале в весовой категории до 80 кг уступила Марии Орешковой из Болгарии. Третьими стали белоруска Светлана Тимашенко и представительница Украины Галина Ковальская.



Сборная России продолжает уверенно лидировать в общекомандном зачёте II Европейских игр в Минске. Россияне уже завоевали 19 золотых, 9 серебряных и 10 бронзовых наград. Европейские игры завершатся в столице Беларуси в следующее воскресенье, 30 июня.